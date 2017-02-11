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    Фотоленты

    Красногоровка: последствия ночных обстрелов

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (716)

    (обновлено: )69
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Жительница дома, пострадавшего от обстрелов ополченцев
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка после обстрелов
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Последствия обстрелов ополченцами Красногоровки в Донецкой области
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Больше всего от обстрелов пострадал частный сектор
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    По данным местных властей, ополченцы обстреливали Красногоровку в течение ночи
    Facebook Олега Ливанчука
    Красногровка под обстрелом
    Красногровка под обстрелом
    Facebook Олега Ливанчука

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    Жительница дома, пострадавшего от обстрелов ополченцев

    Ополченцы всю минувшую ночь вели огонь по Красногоровке, что привело к многочисленным разрушениям, сообщил руководитель военно-гражданской администрации Олег Ливанчук на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото последствий обстрелов со стороны ополченцев.

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

    Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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