ВСУ обвинили ополченцев в обстреле в пятницу Красногоровки

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. ВСУ заявили, что ополченцы в пятницу обстреливали Красногоровку Донецкой области из запрещенного минскими договоренностями оружия, в частности из РСЗО "Град", танков, артиллерии и минометов.

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"В общем в течение дня по Красногоровке было выпущено 28 ракет РСЗО, 29 мин калибром 120 миллиметров, четыре снаряда калибром 152 миллиметра и осуществлено 10 выстрелов из танка", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Отмечается, что в пятницу ополченцы совершили два артиллерийских налета по Красногоровке. Согласно сообщению, украинские силовики не поддаются на провокации и максимально соблюдают режим прекращения огня.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.