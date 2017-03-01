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    В Красногоровке в результате обстрела ранена женщина

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    По данным полиции, под артудар попал частный сектор Красногоровки. Женщина в это время находилась дома. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее.
    Разрушения в Красногоровке после обстрелов
    informator.lg.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Управления национальной полиции Украины в Донецкой области сообщило, что при обстреле ополченцами в Красногоровке пенсионерка получила осколочные ранения.

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    "Пенсионерка 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки. Сейчас пострадавшую транспортируют в больницу Курахово", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, под артудар попал частный сектор Красногоровки.

    "Женщина в это время находилась дома. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее. Пострадавшая была доставлена ​​в местную больницу, откуда пациентку направили в медучреждение соседнего города", — сообщает полиция.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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