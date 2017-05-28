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    Красногоровка после обстрела: разрушено 50% больницы, 8 человек ранены

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    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (441)

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    Красногоровка Донецкой области в ночь на пятницу подверглась обстрелу, повреждено здание районной больницы. Как сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман, в Красногоровке в результате обстрела были повреждены 14 домов.
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    Обстрел Красногоровки велся ориентировочно с окраин неподконтрольного Донецка, сообщил в Facebook пресс-центр штаба АТО.

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    "Боевики расстреляли центр города — под огонь попали школа, больница и дома мирных жители. Ранены две женщины и мужчина. Сейчас известно о 14 поврежденных зданиях. На помощь людям направлены максимальные силы полиции", — написала пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман. Также сообщается, что обстрел начался в 6:40 и длился около двух часов. Пострадали улицы Толстого, Нахимова, Советская, Сковороды (Ворошилова), Маяковского, Б. Хмельницкого, Белинского.

    Также пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные СЦКК сообщил, что в результате утреннего обстрела Красногоровки были ранены 8 человек.

    Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, во время утреннего обстрела Красногоровки "на 50% разрушена больница, разбито две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива".

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