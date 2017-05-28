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    Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег

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    Согласно информации, дельфины погибли из-за браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых. В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов.
    В Одесской области на побережье вынесло десятки мертвых дельфинов
    Павло Бойченко / facebook

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

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    По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры.

    "Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское!" — написал Бойченко.

    "Это не просто скотство, это преступление! Негодяи, которые все это делают, и те, кто крышует этот беспредел. должны быть наказаны!" — возмутился чиновник и пообещал в понедельник направить запросы в прокуратуру и полицию.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено неизвестное существо. Его длина составляет 15 метров. Инцидент произошел на северном берегу индонезийского острова Серам.

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