Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры.

"Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское!" — написал Бойченко.

"Это не просто скотство, это преступление! Негодяи, которые все это делают, и те, кто крышует этот беспредел. должны быть наказаны!" — возмутился чиновник и пообещал в понедельник направить запросы в прокуратуру и полицию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено неизвестное существо. Его длина составляет 15 метров. Инцидент произошел на северном берегу индонезийского острова Серам.