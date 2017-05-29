Совершенно бессмысленный обстрел Красногоровки - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В воскресенье утром начались мощные обстрелы Красногоровки. Повреждено здание городской больницы. Несколько снарядов упало в жилом секторе города. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что на втором этаже средней школы в результате обстрелов вспыхнул пожар.

Подробности событий в Красногоровке сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП" в Украине", который следит за ситуацией в регионе, Артем Маслаков.

Что сейчас происходит в Красногоровке? Продолжаются ли обстрелы?

— Местные жители говорят, что там сейчас обстрелы, к счастью, прекратились, а всплеск активности действительно пришелся на утро, на шесть-восемь часов утра. В течении двух часов падали мины, были обстрелы тяжелого вооружения. И действительно это неожиданная абсолютно ситуация. Провокация заключается в том, что с утра обычно обстрелы не производятся, когда люди чувствуют себя достаточно спокойно. То есть была определенная неожиданность и есть пострадавшие. Мы точно знаем о двух женщинах и одном мужчине, но не исключено, что раненных будет больше, поскольку еще полиция производит обходы домов и они еще окончательных данных не дали. По Красногоровке можно еще сказать, что это город, который с первого дня расположен в серой зоне, и при 15 тысячах населения довоенных, там осталось сейчас гораздо меньше людей. В основном это пожилые люди, поскольку работы в Красногоровке нет. Закрыт завод градообразующий и в общем-то молодое население выехало отсюда достаточно давно. Поэтому обстрел в какой-то степени непонятен, поскольку стратегической какой-то цели он нести не мог. Здесь не было никаких важных объектов, которые нужно было обстреливать.

Что известно о состоянии пострадавших? Где они сейчас находятся? twitter.com/666_mancer Фотолента. Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

— Первую медицинскую помощь людям оказали — это факт. Мы знаем, что опасность им не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков, и что будет с ними дальше, медики пока что не сообщают. Говорят, что нужно еще поработать.

Удалось ли ликвидировать пожар в средней школе? Что это был за инцидент?

— Скорее всего, один из снарядов все-таки попал в крышу школы. Она сейчас естественно уже закрыта, поскольку учебный год закончился, да и в принципе работала она с перерывами из-за обстрелов. По официальным данным еще не завершено тушение пожара, но опять же по словам тех людей, которые находятся в непосредственной близости от этого места, говорят, что пожар уже локализован. Угрозы дальнейшего возгорания нет.

Какая ситуация в целом в зоне проведения АТО?

— Если бы не этот сегодняшний случай в Красногоровке, то можно было бы говорить о том, что ситуация стабилизировалась и активностей по другим направлениям не было. Да, действительно, обстрелы продолжаются, обстрелы традиционно на южном направлении: села под Мариуполем, район Горловки, район Авдеевки. Но тем не менее не было сообщений в течение суток о погибших, как среди мирных жителей, так и среди военнослужащих. Спрогнозировать дальнейшую обстановку сложно, поскольку сегодняшний случай в Красногоровке может быть поводом для дальнейшей активизации противостояния и это несколько настораживает.

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Ранее политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.