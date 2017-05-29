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    Погранслужба Польши обвинила Украину в километровых очередях на границе

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    По информации Погранслужбы Польши, по состоянию на 30 ноября 2016 года в Польше было зарегистрировано более 60 тысяч автомобилей, совладельцами которых являются граждане Украины.
    Международный пункт пропуска Угринов-Долгобычув. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Погранслужба Польши заявила, что ответственность за длинные очереди на границе лежит на украинской стороне, передает УкринформГлавной причиной очередей названы автомобили украинских владельцев с польской регистрацией, которые каждые пять дней должны пересекать границу.

    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото
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    "На границе с Украиной функционируют восемь наземных пунктов, но приграничное движение не делится равномерно на все пункты, учитывая фатальную дорожную инфраструктуру с украинской стороны. Значительная интенсивность пограничного движения, а следовательно и очередей генерируется гражданами Украины, которые имеют автомобили, зарегистрированные за пределами Украины", — заявили в Погранслужбе Польши. 

    Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2016 года в Польше было зарегистрировано более 60 тысяч автомобилей, совладельцами которых являются граждане Украины. 

    "Только эти автомобили могут генерировать около 4,5 миллиона пересечений границы, то есть более половины всего движения легковых автомобилей на границе с Украиной", — отметили польские пограничники. 

    В польской Погранслужбе также подчеркнули, что на очереди влияют "осложнения приграничного движения", и в подавляющем большинстве за них отвечает украинская сторона.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в среду побывал в пункте пропуска "Ягодин" на западе Украины на границе с Польшей 

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