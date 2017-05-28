В ЛНР назвали условия отвода сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что готовы отвести силы на участке в районе Станицы Луганской только одновременно и на равных условиях с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Мы по-прежнему готовы к выполнению требований соглашения, но это произойдет только в зеркальном порядке", — заявил Марочко.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции соблюли все требования рамочного Соглашения по разведению сил и средств на участке №1, в районе населенного пункта Станица Луганская.

Ранее пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 28 мая.