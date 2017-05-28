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    В ЛНР назвали условия отвода сил у Станицы Луганской

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    (обновлено: )17720
    Как заявили в ЛНР, подразделения Народной милиции соблюли все требования рамочного Соглашения по разведению сил и средств на участке №1, в районе населенного пункта Станица Луганская.
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что готовы отвести силы на участке в районе Станицы Луганской только одновременно и на равных условиях с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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    "Мы по-прежнему готовы к выполнению требований соглашения, но это произойдет только в зеркальном порядке", — заявил Марочко.

    Он уточнил, что подразделения Народной милиции соблюли все требования рамочного Соглашения по разведению сил и средств на участке №1, в районе населенного пункта Станица Луганская.

    Ранее пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 28 мая.

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