"Пробег под каштанами" в центре Киева с высоты птичьего полета

Забег проходил по маршруту: Михайловская площадь — Владимирский проезд – Софиевская площадь — улица Владимирская — улица Богдана Хмельницкого — улица Крещатик — разворот на Майдане Незалежности и далее — в обратном направлении.

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Всего в программе было 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег на ходунках, детский забег и благотворительный.

Собранные за участие в акции средства будут потрачены на покупку оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.