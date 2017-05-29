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    "Пробег под каштанами" в центре Киева с высоты птичьего полета

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    В воскресенье в Киеве состоялась одна из наиболее массовых спортивно-благотворительных акций в Украине под названием "Пробег под каштанами". В забеге приняли участие более 10 тысяч участников.
    Канал "Украинские новости" на Youtube

    Забег проходил по маршруту: Михайловская площадь — Владимирский проезд – Софиевская площадь — улица Владимирская — улица Богдана Хмельницкого — улица Крещатик — разворот на Майдане Незалежности и далее — в обратном направлении.

    Смотрите также: Кто быстрее: "Пробег под каштанами" в Киеве

    Всего в программе было 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег на ходунках, детский забег и благотворительный.

    Собранные за участие в акции средства будут потрачены на покупку оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

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