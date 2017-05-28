Президент за решеткой. Как Порошенко съездил в Одессу

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В своем нежелании слышать и видеть собственный народ президент Украины Петр Порошенко переходит все мыслимые границы. После того, как в одной из последних поездок по стране гаранта, не стесняясь, назвали "брехлом" и "позором государства", протокольная служба сделала все, чтобы обезопасить босса от неприятных встреч.

"Совок" за забором

То, что в пятницу в Одессу с официальным визитом прибудет президент Петр Порошенко, жители "жемчужины у моря" узнали задолго до его приезда.

"В пятницу с 10:00 до 15:00 центральная часть города будет частично перекрыта в связи с приездом президента Петра Порошенко из-за мер безопасности", — заблаговременно сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Хотя мало кто мог представить, что меры предосторожности будут настолько масштабными. Так, по периметру Приморского бульвара от мэрии и Оперного театра и до Екатеринской площади выставили трехметровый забор и турникеты. А на территорию, где собирался выступать глава государства, людей пускали только по "предварительным спискам". Простые смертные имели возможность увидеть лидера нации только из-за решетки.

Вряд ли порадовал приезд Петра Алексеевича и одесских водителей: несмотря на то, что высокий гость передвигался по Одессе на вертолете, город все равно стоял в километровых пробках.

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Отношение президента к своему народу тут же нашло отражение в социальных сетях: меры безопасности — обособленность Порошенко от своего народа — здесь назвали "настоящим "совком". Хотя такое определение не всем пришлось по душе.

"Я не понимаю, почему это называется "Совок" — неужели в СССР людей, как скот, держали за забором? Не знаю, я родилась и выросла позднее… Ни однин политик в Украине ТАКОГО себе не позволял!!!! Это — достоинство? Почему Обама может спокойно ходить по улицам Вашингтона, Меркель — по улицам немецких городов — и немцев в гетто не загоняют при этом???", — возмутилась пользователь Ольга Савицкая.

Шарики вместо героев

Настоящую показуху для президента устроили местные власти, которые с целью порадовать Порошенко "прикрыли" недекоммунизированные памятники времен СССР.

Например, на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике. 14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв "постыдную" надпись от гаранта.

Досталось и стене Героев СССР на Театральной площади: к визиту главы государства Петра Порошенко ее завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза.

"Аж сердце защемило…"

Хотя показательное выступление самому гаранту оказалось малоинтересным. Наспех открыв отреставрированные Потемкинскую лестницу и Стамбульский парк, Порошенко помахал одесситам ручкой и отправился в область, где открыл дорогу "Спасское-Вилково".

Во время торжественной церемонии глава государства так растрогался, что пообещал рекламировать город Вилково на всех международных форумах.

"Дорогие друзья, аж сердце защемило! Знаете, что всегда было? Юг Одесской области: нет дорог, нет работы, невысокая зарплата, нет жизни. С чего начинается жизнь? С дороги. Потому что есть дорога — есть работа, туристы, есть, как вывезти урожай, каким образом привлечь инвестиции в Богом благословенные места. Дельта Дуная, украинская Венеция", — как всегда эмоционально, но малопонятно заявил Порошенко.