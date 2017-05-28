Порошенко и Гройсман поздравили пограничников с праздником

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником — Днем пограничника.

"Поздравляю украинских пограничников с профессиональным праздником! Спасибо каждому, кто защищает наши рубежи", — написал глава государства в Facebook.

В свою очередь Гройсман в приветствии, которое обнародовано на Правительственном портале, подчеркнул, что "быть пограничником — означает сделать осознанный и принципиальный выбор во имя нелегкого, но благородного дела: защиты нашей страны и граждан от угроз и рисков. Быть пограничником означает защищать мирный сон наших детей, быть профессионалом и патриотом и осознавать те опасности, с которыми придется столкнуться при исполнении служебного долга".

"Наши пограничники с достоинством стоят на страже государства и давно завоевали высокую репутацию профессионалов своего дела. Народ Украины благодарен нашим защитникам за их службу", — заметил глава правительства и пожелал пограничникам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в субботу, 27 мая, поздравили киевлян с Днем города.