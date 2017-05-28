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    Общество

    Порошенко и Гройсман поздравили пограничников с праздником

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    Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил "каждого, кто защищает наши рубежи", а премьер-министр Владимир Гройсман пожелал пограничникам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником — Днем пограничника.

    Антитеррористические учения украинских пограничников под Херсоном
    dpsu.gov.ua
    Учения украинских пограничников под Херсоном

    "Поздравляю украинских пограничников с профессиональным праздником! Спасибо каждому, кто защищает наши рубежи", — написал глава государства в Facebook.

    В свою очередь Гройсман в приветствии, которое обнародовано на Правительственном портале, подчеркнул, что "быть пограничником — означает сделать осознанный и принципиальный выбор во имя нелегкого, но благородного дела: защиты нашей страны и граждан от угроз и рисков. Быть пограничником означает защищать мирный сон наших детей, быть профессионалом и патриотом и осознавать те опасности, с которыми придется столкнуться при исполнении служебного долга". 

    "Наши пограничники с достоинством стоят на страже государства и давно завоевали высокую репутацию профессионалов своего дела. Народ Украины благодарен нашим защитникам за их службу", — заметил глава правительства и пожелал пограничникам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в субботу, 27 мая, поздравили киевлян с Днем города.

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