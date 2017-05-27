Порошенко: Бжезинский был настоящим другом Украины

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что американский политолог Збигнев Бжезинский был настоящим другом Украины. Об этом Порошенко написал в Twitter в связи со смертью политолога.

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"Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский — гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" — написал президент.

Напомним, на 90-м году жизни умер известный политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения Збигнев Бжезинский.