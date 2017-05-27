наверх
27.05.201713:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко призвал Запад готовиться к ужесточению санкций против РФ

    (обновлено: )21015
    Порошенко призвал Запад "оставаться твердыми в отношении санкций против России и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, как это было отмечено на саммите G7 в Исэ-Сима, Япония".
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Страны Запада должны занимать твердую позицию в отношении санкций против РФ и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, заявил президент Украины Петр Порошенко в своей колонке для Politico.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины

    Президент напомнил, что три года назад началась битва за Донецкий аэропорт и "противостояние между украинскими силами и пророссийскими боевиками, поддерживаемыми Россией, продолжалось в течение нескольких месяцев".

    "История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем голоднее он становится", — отметил он, подчеркнув, что только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность.

    "Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии, в том числе и увеличения современных оборонительных вооружений. Это также требует от Запада оставаться твердыми в отношении санкций против России и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, как это было отмечено на саммите G7 в Исэ-Сима, Япония", — подчеркнул Порошенко.

    Порошенко подчеркнул, что "восстановление нормальных отношений с Москвой еще проходит через Киев".

    "Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ. Делая другие шаги, она открывает двери к катастрофе", — отметил глава государства.

    Как сообщалось ранее, Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Игорь Гужва о языковых квотах. Видео
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Полиция в Великобритании
    Кровавый теракт в Манчестере