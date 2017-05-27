Порошенко призвал Запад готовиться к ужесточению санкций против РФ

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КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Страны Запада должны занимать твердую позицию в отношении санкций против РФ и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, заявил президент Украины Петр Порошенко в своей колонке для Politico.

Президент напомнил, что три года назад началась битва за Донецкий аэропорт и "противостояние между украинскими силами и пророссийскими боевиками, поддерживаемыми Россией, продолжалось в течение нескольких месяцев".

"История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем голоднее он становится", — отметил он, подчеркнув, что только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность.

"Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии, в том числе и увеличения современных оборонительных вооружений. Это также требует от Запада оставаться твердыми в отношении санкций против России и быть готовыми к их ужесточению в случае необходимости, как это было отмечено на саммите G7 в Исэ-Сима, Япония", — подчеркнул Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что "восстановление нормальных отношений с Москвой еще проходит через Киев".

"Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ. Делая другие шаги, она открывает двери к катастрофе", — отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить.