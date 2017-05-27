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    Аналитика и комментарии

    Helsingin Sanomat: цензура Порошенко вредит Украине больше сайтов РФ

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (666)

    (обновлено: )12631
    Мировые СМИ продолжают обсуждать запрет российских соцсетей в Украине. Как отразиться такое решение на политической поддержке Киева западными странами, основывающееся на лозунгах демонстрантов, требовавших на Майдане демократии и соблюдения свобод?
    Запрет соцсетей
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Закрывая доступ к российским социальным сетям в Украине, президент Петр Порошенко ставит под угрозу свободу слова и поддержку западных стран, на которую Украина так рассчитывает, пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Политическая поддержка правительства Украины западными странами основывается на лозунгах демонстрантов, требовавших в Киеве три года назад демократию и соблюдение свобод, говорится в статье.

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    Позже ситуация с Крымом и военные действия на востоке Украины превратили страну вместо выяснения отношений России и Запада, отмечает издание, напоминая, что продолжение реформ и демократического развития — главное условие, в соответствии с которым западные страны готовы продолжить оказывать поддержку Украине. 

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    Именно поэтому решение президента Петра Порошенко закрыть важнейшие российские соцсети, электронную почту и поисковики в Украине наносит вред прежде всего самой стране, полагает Helsingin Sanomat. Закрытые ныне социальные сети и сайты — это популярные в Украине способы общения граждан, а не орудие российской пропаганды, говорится в статье.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

    Помимо этого в среду, 24 мая, киберполиция призвала граждан сообщать о провайдерах, не блокирующих российские соцсети и поисковики. "Департамент киберполиции Национальной полиции Украины призывает граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами Указа Президента Украины №133/2017", – говорится в сообщении. 

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    Отмечается, что ряд украинских компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, указанных в перечне решения СНБО от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". "Каждый провайдер телекоммуникационных услуг в Украине обязан заблокировать доступ к указанным в перечне интернет-ресурсам", – подчеркивается в сообщении. 

    Введенные Киевом санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей, считает представительство соцсети "ВКонтакте" в Украине.  "ВКонтакте" — это миллионы людей с разными взглядами. Люди общались с родственниками и друзьями, свободно рассказывали, чем живет Украина, в том числе жителям России и других государств. Их лишают этого. Конечно, мы восприняли выход указа с сожалением. Это санкции в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей", — говорится в обращении пресс-секретаря украинского представительства "ВКонтакте" Влада Леготкина. 

    Он отметил, что представительство соцсети всегда придерживалось украинских законов, платило налоги и никогда не блокировало сообщества или людей за политические или любые другие взгляды. "Во время Еевромайдана украинцы имели свободный доступ к сообществам о событиях… Мы никогда не навязывали что-то политическое, держались и держимся в стороне от политики", — говорится в обращении. 

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