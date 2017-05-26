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    Порошенко на открытии дороги в Одесской области: аж сердце защемило

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    Президент Петр Порошенко открыл дорогу "Спасское-Вилково" в Одесской области. Во время торжественной церемонии глава государства произнес трогательную речь, в которой пообещал рекламировать город Вилково на всех международных форумах.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "Дорогие друзья, аж сердце защемило! Знаете, что всегда было? Юг Одесской области: нет дорог, нет работы, невысокая зарплата, нет жизни. С чего начинается жизнь? С дороги. Потому что есть дорога — есть работа, туристы, есть, как вывезти урожай, каким образом привлечь инвестиции в Богом благословенные места. Дельта Дуная, украинская Венеция. Я сегодня открывал Стамбульский парк в Одессе, собрались тысячи людей, я говорю: от вас еду, дорогие мои, в Венецию. Все: "О-о-о, как? к нам". — "Нет, в украинскую Венецию! В Вилково!" Будем рекламировать Вилково на всех страницах международных изданий!" — пообещал президент.

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    "Думаю, мы все вместе прорекламируем Вилково. А второе — знаменитая "дунайка" — дунайская сельдь у нас есть. Это просто символ Вилково — самое главное, это гостеприимные люди. Люди, которые умеют встречать", — добавил президент.

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