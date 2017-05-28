Луценко заявил о новой операции по задержанию экс-налоговиков - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы. Об этом в интервью телекомпании "Украина" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишут "Украинские новости".

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"Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции — Ред.)",- сказал он.

По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики.

Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию экс-чиновников налоговой.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что масштабная операция против налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию.