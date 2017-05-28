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    Луценко заявил о новой операции по задержанию экс-налоговиков - СМИ

    Тема:

    Всеукраинская облава на налоговиков (29)

    (обновлено: )18003
    Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию бывших чиновников налоговой.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы. Об этом в интервью телекомпании "Украина" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишут "Украинские новости".

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    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    "Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции — Ред.)",- сказал он.

    По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики.

    Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию экс-чиновников налоговой.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что масштабная операция против налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию.

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