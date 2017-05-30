Дорн объяснил, почему решил отменить концерт в Одессе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Известный украинский певец Иван Дорн заявил, что вынужден был отменить концерт в Одессе из-за открытых угроз и готовящихся провокаций.

Об отмене концерна Ивана Дорна в Одессе, запланированного на 9 июня, стало известно накануне.

"Мне искренне жаль, что не с самыми светлыми новостями: многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9-го июня в Одесском клубе "Ибица", — написал Дорн на своей странице в Facebook.

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"Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку превыше всего. Знаю, что любовь и разум победят", — добавил артист.

Напомним, в воскресенье активисты митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, в котором был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и прогнать исполнительницу. Вскоре митинг перерос в беспорядки, в результате чего произошли столкновения с полицией. Концерт Лободы в итоге был отменен.