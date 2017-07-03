Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вымогали деньги?

История со срывом концерта Ирины Билык в Одессе обрастает все новыми скандальными подробностями. На днях певица заявила в интервью "Светской жизни", что активисты требовали деньги за то, чтобы не срывать ее концерт в Одессе, но делали это не напрямую.

"Об этом не говорила в своих интервью. Ребята, которые хотели сорвать мой концерт, требовали деньги, но не напрямую, потому что это можно записать и обнародовать. Они сказали, что если мы дадим деньги, они не будут меня трогать. Мы спросили: сколько? И нам было передано через третьих лиц "пусть они сами назовут эту сумму", — заявила певица.

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При этом Билык отметила, что именно правоохранители не дали сорвать ее концерт.

Ответ ура-патриотов

На это заявление тут же отреагировал Сергей Стерненко – бывший глава одесской ячейки "Правого сектора", который был инициатором протеста по выступлению Билык в Одессе.

Он назвал "враньем" слова певицы о том, что активисты вымогали у нее деньги, чтобы не срывать концерт.

"Мне лично предлагали в тот вечер зайти в ресторан и пообщаться, но я отказался, и заметил, что это возможно только, если будет присутствовать пресса. Владелицу ресторана это не устроило, и разговоры происходили на улице. Свидетелями этому есть много журналистов, которые присутствовали на месте", — написал Стерненко у себя в Facebook.

Думская.net Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017

При этом он усомнился в том, что у певицы есть доказательства озвученных обвинений.

"Если Билык обладает такой важной информацией о вымогательстве денег, что является преступлением, то почему она не обратится в полицию и не озвучит имена и фамилии? Ответ прост: потому что их не существует", — добавил Стерненко.

Всему виной, как всегда, оказался "непатриотизм" звезд. Стерненко пояснил, что выступал против концерта Билык в Одессе из-за посещения певицей Крыма, "регулярных публичных визитов в Москву, а также выступления в Кремле".

"Я бы советовал Ирине в ближайшее время детализировать все озвученные обстоятельства и назвать все-таки персоналии, к которым у нее обвинения в вымогательстве. К сожалению, того текста, который она выдала, недостаточно для составления качественного судового иска о защите чести и достоинства", — цитируют его "Вести".

С чего все началось

8 июня 2017 года перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считали, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России.

Тогда на место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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По факту столкновений полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). По версии правоохранителей, активисты "намеренно провоцировали полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия и посетителей концерта".

Думская.net Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017

Сама певица объяснила, что позвала полицию на свой концерт из-за угрозы провокаций. Именно поэтому она обратилась к правоохранителям с просьбой поддержать ее.

Однако в ответ инициатор бойкота концерта Билык Сергей Стерненко обвинил правоохранителей в провокациях и избиении.

Не только Билык

Одесские радикалы уже не впервой объявили бойкот украинским звездам из-за их "непатриотизма".

Напомним, 28 мая в одесском клубе Ibiza должен был состояться концерт украинской певицы Светланы Лободы, но этому помешали представители патриотических организаций. За несколько дней до концерта активисты потребовали отменить выступление, но их требования проигнорировали. Вечером в день концерта они собрались под клубом, требовали остановить выступление певицы и лишить ее гражданства Украины. В ход пошли даже петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка.

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Сообщалось, что причиной гнева активистов стала активная концертная деятельность Лободы в России.

В команде Лободы поведение активистов назвали провокацией и заявили, что "в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура". По факту инцидента полиция составила один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".

Перед этим в ноябре в Чернигове националисты предприняли аналогичную попытку. Сначала они требовали от властей отменить его из-за гастролей певицы в РФ, потом устроили так называемый "коридор позора" для зрителей, которые шли на мероприятие.

Тем временем вслед за концертом Лободы националисты пригрозили сорвать и шоу певца Ивана Дорна, которое было запланировано на 9 июня. Однако позже стало известно, что певец его отменил из соображений безопасности.

Думская.net Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

25 апреля в Ровно активисты пытались сорвать аншлаговый концерт певицы Оли Поляковой, сообщив о минировании помещения областного академического музыкально-драматического театра, где должен был состояться концерт.

Активисты обвиняли Полякову в выступлении в Крыму и ДНР и ЛНР.

По материалам из открытых источников интернет