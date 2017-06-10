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    Общество

    Депутат: превысивших полномочия на концерте Билык полицейских накажут

    (обновлено: )24202
    Депутат Борислав Береза сообщил, что "с министром состоялось конструктивное общение", и Аваков пообещал, что будет проведена проверка случившегося, виновные понесут наказание.
    Выступление Ирины Билык в Одессе. Полицейские у здания ресторана
    Думская.net

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещал, что полицейские, превысившие полномочия, будут наказаны. Об этом он сказал известному активисту Сергею Стерненко, пострадавшему 8 июня во время концерта Ирины Билык, сообщил сопровождавший в Одессе Авакова народний депутат Борислав Береза. 

    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе. Видео
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    По его словам, обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы: общественники не должны брать на себя функции правоохранителей, а последние не имеют права нарушать закон.

    "Полицейский — не амнистия, нарушил закон — ответишь по закону… Мы должны объединиться и бороться с внутренними и внешними врагами. Они есть даже в полиции и мэрии", — сказал депутат. 

    После общения активист и депутат заявили, что "с министром состоялось конструктивное общение", и Аваков пообещал, что будет проведена проверка случившегося, виновные понесут наказание.

    Напомним, на открытии ресторана Park Leo, во время которого выступала Билык, между активистами, протестующими против концерта, и полицейскими произошло несколько столкновений. Во время конфликта пострадал Стерненко. 

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