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    В Одессе отменили концерт Ирины Билык после угроз националистов

    (обновлено: )7411
    Концерт украинской певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" в Одессе отменен, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на Facebook.
    Ирина Билык
    irinabilyk.com

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Организаторы отменили концерт украинской певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" в Одессе. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на Facebook.

    Фото со страницы Ирины Билык в Facebook
    Концерт Ирины Билык в Одессе отменен

    Ранее сегодняшний концерт Билык пообещали сорвать из-за того, что певица в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. В частности, Сергей Стерненко на Facebook призвал придти на концерт Билык к открытию ресторана, который был запланирован на 18:00.

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