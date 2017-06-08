В Одессе отменили концерт Ирины Билык после угроз националистов

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Организаторы отменили концерт украинской певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" в Одессе. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на Facebook.

Фото со страницы Ирины Билык в Facebook Концерт Ирины Билык в Одессе отменен

Ранее сегодняшний концерт Билык пообещали сорвать из-за того, что певица в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. В частности, Сергей Стерненко на Facebook призвал придти на концерт Билык к открытию ресторана, который был запланирован на 18:00.