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    Культура

    Националисты намерены сорвать концерт Билык в Одессе

    (обновлено: )24903
    Бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, концерты певицы Ирины Билык в Украине будут срывать из-за того, что она посещала Крым.
    Ирина Билык
    irinabilyk.com

    КИЕВ, 8 июн — РИа Новости Украина. В Одессе националисты в четверг вечером намерены сорвать концерт популярной украинской певицы Ирины Билык из-за ее сотрудничества с Россией и выступлений в Крыму.

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    Об этом заявил бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице Facebook. Ирина Билык должна выступить на открытии ресторана "Парк Лео".

    "Двенадцатого августа 2015 года (Билык — ред.) посещала Крым, заехав с территории РФ. Самолетом из Москвы, если быть точнее. Прокуратура тогда этот инцидент расследовала, расследовала, но к ответственности Билык так и не привлекли. В последнее время она не вылезает практически из РФ. Подруга Светы Лободы, кстати. Ее муж Аслан принимал участие в российском "Голосе страны", а сама Ирина объяснила это тем, что выступать в России просто ближе к их дому", — заявил Стерненко.

    Ранее Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook перечень украинских и российских артистов, концерты которых запланированы в июне в Одессе и могут быть сорваны из-за их поездок в РФ. В этот список вошли российский рэпер Мот (концерт запланирован в одесском клубе на 10 июня), украинская группа "Время и Стекло" (концерт запланирован в одесском клубе на 16 июня), российский рэпер Баста (концерт планируется в одесском клубе 18 июня), DJ Smash (концерт планируется 17 июня в одесском клубе), а также концерт группы "Грибы".

    В конце мая из-за протеста был сорван концерт в Одессе Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь, певец Иван Дорн решил отменить свой концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз.

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