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    Столкновения в Одессе перед концертом Ирины Билык

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    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе (303)

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    Около десятка активистов попытались прорваться в заведение, где выступала певица, однако охрана клуба и полиция не дали этого сделать. Позже между противоборствующими сторонами произошли столкновения.
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    Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление и полицией, сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который инициировал бойкот концерта.

    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net
    Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

    Он обвинил советника Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка в том, что он якобы спровоцировал конфликт.

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    "Меня сильно избили. Затащили в толпу полиции. Били ногами в лицо и в спину. Если бы не закрывался руками, выбили бы зубы. Нахожусь в автобусе МВД. Ул. Космонавтов, 12. спровоцировал конфликт Руслан Форостяк", — заявил Стерненко.

    В то же время, по информации СМИ, чуть более десятка активистов попытались прорваться в заведение, где выступала певица, однако охрана клуба и полиция не дали этого сделать. Затем бойкотирующие пытались забросать клуб яйцами, правоохранители пресекли и эти действия.

    Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Митингующим также раздавали пиццу.

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    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе
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