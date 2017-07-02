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    Культура

    Билык о срыве концерта: националисты вымогали деньги

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (328)

    (обновлено: )64533
    По словам певицы Ирины Билык, активисты требовали деньги за то, чтобы не срывать ее концерт в Одессе, но делали это не на прямую.
    Ирина Билык
    irinabilyk.com

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Представители праворадикальных организаций Одессы были согласны не срывать проведение концерта украинской певицы Ирины Билык 8 июня при условии выплаты денежной компенсации.

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    Об этом сама Билык сообщила в интервью телеканалу "1+1". 

    "Об этом не говорила в своих интервью. Ребята, которые хотели сорвать мой концерт, требовали деньги, но не напрямую, потому что это можно записать и обнародовать. Они сказали, что если мы дадим деньги, они не будут меня трогать. Мы спросили: сколько? И нам было передано через третьих лиц "пусть они сами назовут эту сумму", — заявила певица. 

    Билык отметила, что именно правоохранители не дали активистам сорвать концерт.

    Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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