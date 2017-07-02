Билык о срыве концерта: националисты вымогали деньги

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Представители праворадикальных организаций Одессы были согласны не срывать проведение концерта украинской певицы Ирины Билык 8 июня при условии выплаты денежной компенсации.

Об этом сама Билык сообщила в интервью телеканалу "1+1".

"Об этом не говорила в своих интервью. Ребята, которые хотели сорвать мой концерт, требовали деньги, но не напрямую, потому что это можно записать и обнародовать. Они сказали, что если мы дадим деньги, они не будут меня трогать. Мы спросили: сколько? И нам было передано через третьих лиц "пусть они сами назовут эту сумму", — заявила певица.

Билык отметила, что именно правоохранители не дали активистам сорвать концерт.

Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.