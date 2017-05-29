Чингачгук, Куклачев, "Иванушки" и прочие лица "чистилища" "Миротворца"

Роман Степняк

Ну вот и свершилось: знаменитый Чингачгук, запечатленный в памяти тех украинцев, чья юность выпала на советские семидесятые, сегодня представил серьезную угрозу для национальной безопасности Украины. Разговор о Гойко Митиче пока отложим, мне более приятны воспоминания тех времен, когда многие зачитывались Фенимором Купером и восхищались разноцветием образа Великого Змея на черно-белых экранах "совковых" кинотеатров.

"Здравствуйте, я ваша тетя"

Купер писал романы, преисполненные романтизмом и поисками справедливости, восхищался девственной красотой и такой же девственной жестокостью мира, и был почитаемым идеологами советского режима. Когда девушки в кинотеатрах пускали слезу, оценивая бескорыстное благородство последнего из могикан, а парни очень хотели хоть чем-то походить на Большого Змея, никто и подумать не мог, что через пару десятков лет носитель этого образа будет внесен в список "Миротворца", как посягнувший на святое – на представление Антона Геращенко о добре и зле.

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Список "Миротворца" пополняется едва ли не ежедневно людьми самых разных профессий и судеб. Недавно туда попал известный цирковой артист Юрий Куклачев, который имел неосторожность гастролировать в Крыму со своими кошками. Кошек пока в список не включили, но надо понимать, что неровен и час, и нравы хозяев скандального ресурса.

Буквально в последние дни в "Чистилище" включены постаревшие "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, не избежал наказания и автор образа "Здравствуйте, я ваша тетя" Александр Калягин. Еще в конце прошлого года Антон Геращенко торжественно отчитался о занесении в списки стотысячного фигуранта, одних только журналистов там более 5 тысяч.

Послов выслушали и послали

Интернет-сайт "Миротворец", открытый в 2014 году по инициативе народного депутата Антона Геращенко, позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Однако представления о национальной безопасности у его создателей весьма своеобразные, а методы действия не согласуются с нормами, характерными для правового государства.

Первый серьезный конфликт, связанный с деятельностью сайта возник два года назад после громких покушений на журналиста Олеся Бузину и бывшего народного депутата Олега Калашникова, чьи персональные данные появились на сайте за несколько дней до преступления. Руководство ресурса причастность к преступлению не признало, однако подтвердило, что концепция ресурса останется прежней и никаких поблажек "сепаратистам" ожидать не стоит.

Очередной скандал разразился в мае прошлого года, когда были опубликованы телефоны, адреса журналистов со всего мира всех рейтинговых медиа, которые были в разные времена аккредитованы в непризнанной ДНР. Этим возмутился даже Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке и подготовил специальное заявление о нарушениях свободы слова. С соответствующим заявлением выступила группа европейских послов в Украине.

Дымовая завеса

По своей европейской наивности руководители дипломатических представительств уполномочили тогдашнего главу представительства ЕС в Украине Яна Томбинского и посла Германии в Украине Кристофа Вайля встретиться с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Послы исходили из принципов защиты демократических ценностей, в перечне которых свобода слова значится в первых строчках. Снабжая общество объективной информацией, начинающие репортеры и маститые акулы пера и микрофона колесят по всему миру, зачастую рискуя собственной жизнью, чтобы доставить к утреннему кофе германского бюргера либо английского аристократа самые свежие новости. На основе этих сообщений складывается картина мира, формируется общественное мнение, возникают горячие споры политиков и принимаются важные решения, влияющие на судьбы народов.

Маркер "восточной политики"

Об этом ли говорили послы с министром, или молча пили чай, но 13 мая прошлого года коллектив центра "Миротворец" заявил о решении закрыть одноименный сайт. Демократы, которые настоящие, с облегчением вздохнули, ведь все-таки в Европу шагаем. Но это решение продержалось несколько дней. Уже через неделю Антон Геращенко сообщил, что коллектив центра "Миротворец" принял решение возобновить свою работу ввиду значительного резонанса в социальных сетях и озвученной поддержке их деятельности со стороны украинских общественных деятелей, политиков и волонтеров.

"Миротворец" оказался лишь маркером при определении "восточной политики" властей: мир не должен знать, что на самом деле происходит на непризнанных территориях, как живут мирные люди в условиях, близких к гуманитарной катастрофе. Вместо этого сайт создает дымовую завесу, отвлекает от проблем население, изображая бурную деятельность по выявлению "шпионов и прочих вредителей", прибегая к методам тридцатых годов, которые давно и решительно осудил официальный Киев.

"Солнце будит наших лошадей…"

Более того, сайт стал авторитетным источником для органов власти, не имеющих никакого отношения ни к свободе слова, ни к деятельности спецслужб. На прошлой неделе Национальный банк Украины разослал финансовым учреждениям письмо с рекомендациями при проведении финансового мониторинга своих клиентов. Другими словами, помимо подозреваемых в финансировании терроризма, НБУ порекомендовал украинским финансовым учреждениям искать на "Миротворце" лиц, якобы, причастных к отмыванию денег и распространению оружия массового поражения. Так что следите, как говорится, за руками: если вдруг по наводке соседа или конкурента по бизнесу вас занесли в список ресурса, то и кредит вам не выдадут в банке, и за границу не выпустят…

…Да, а что же Гойко Митич? Ему то проще. Он наслаждается былой славой и с удовольствием советует, как жить в согласии с миром и людьми: "Погасите огонь, солнце будит наших лошадей! Мы пойдем через сухую землю, день будет жарким и путь долгим, как разлука: ты поскачешь налево, а мне — направо — навстречу вечному утру. Ночи больше нет, лишь звезды и луна на небе, но наши руки пусты, нас ослепляет песок, горящий на наших глазах…". Помните, это индейская баллада в исполнении знаменитого актера. Он человек мира, гражданин Сербии и Германии, и на любые списки ему наплевать. Как тут не позавидуешь счастливому лицедею!