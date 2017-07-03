Активист назвал враньем слова Билык о вымогательстве в Одессе

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, который был инициатором протеста по выступлению Ирины Билык в Одессе, назвал враньем, слова певицы о том, что активисты вымогали у нее деньги, чтобы не срывать концерт.

"Мне лично предлагали в тот вечер зайти в ресторан и пообщаться, но я отказался, и заметил, что это возможно только, если будет присутствовать пресса. Владелицу ресторана это не устроило, и разговоры происходили на улице. Свидетелями этому есть много журналистов, которые присутствовали на месте", —написал Стерненко на своей странице в соцсети Facebook.

"Если Билык обладает такой важной информацией о вымогательстве денег, что является преступлением, то почему она не обратится в полицию и не озвучит имена и фамилии? Ответ прост: потому что их не существует", — добавил он.

Также Стерненко пояснил, что выступал против концерта Билык в Одессе из-за посещения певицей Крыма, "регулярных публичных визитов в Москву, а также выступления в Кремле".

Напомним, ранее Билык заявила, что люди, которые хотели сорвать ее концерт, требовали от нее деньги, но не напрямую, а через третьих лиц.