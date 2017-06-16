Суд отпустил участника столкновений перед концертом Билык в Одессе

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства лидеру общественной организации "Уличный фронт" Демьяну Ганулу, который 8 июня был участником акции против выступления певицы Ирины Билык.

Думская.net Суд над одесским активистом Демьяном Ганулом

Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

Ганул подозревается в том, что во время акции протеста ударил тогда полицейского, сообщает "Думская".

Смотрите также: Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

Представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте, так как считает, что активист может оказывать давление на потерпевшего, свидетелей и "совершить другие уголовные преступления". Защита, в свою очередь, утверждал, что большинство свидетелей происшествия – полицейские, на которых его подзащитный не сможет оказать давление.

В результате суд постановил отпустить Ганула под личное обязательство.

Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. Между тем активисты намерены в пятницу митинговать под зданием облуправления Нацполиции в Одессе.