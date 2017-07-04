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    Митя Фомин оказался во Львове и что из этого получилось

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (338)

    (обновлено: )98591
    Митя Фомин вдруг стал едва ли не самым известным музыкантом по обе стороны отечественной границы. В России его поступком восхитились в прайм-таймах ведущих каналов, в Украине он тут же был внесен в список "Миротворца".
    Певец Митя Фомин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Роман Степняк

    Митя Фомин, известный российский музыкант, ничтоже сумнящеся заявил: "Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает. Никто из нас не имеет никакого отношения к тому, что происходит на границе, на фронтах". Наивный Митя сказал это во Львове, а ведущая канала "1+1" Катя Осадчая от удивления даже переменилась в голосе, позабыв о привычном кокетливом стиле.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певец Митя Фомин

    Митя, ранее подобных качеств не проявляющий, вдруг стал едва ли не самым заметным музыкантом по обе стороны отечественной границы. В России его поступком восхитились в прайм-таймах ведущих каналов, в Украине он тут же был внесен в список "Миротворца" как величайшая угроза национальной безопасности.

    Гнев законодателей

    Далее – более. Депутаты Верховной рады от партии "Свобода" зарегистрировали в парламенте проект закона, запрещающий гастроли украинских артистов в России, а также российских в Украине. "С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Певец Митя Фомин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певец Митя Фомин попал в базу данных сайта "Миротворец"

    Кроме того, авторы инициативы предложили "в целях обеспечения информационной безопасности и целостности государства запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на оккупированной". Исключение на въезд на Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для тех, кто постоянно проживает на территории Украины. Для пытающихся нарушить нормы предложенного закона, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

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    Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко – ну ка же без его вмешательства! — заявил о необходимости создания специального реестра организаторов массовых мероприятий, которые приглашают исполнителей из России, нарушающих украинское законодательство. В течение последней недели запрет на въезд в Украину применен к семи российским исполнителям. "Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", — написал чиновник в своем микроблоге в Twitter.

    "Hi-Fi" несостоявшегося ветеринара

    Фомину 44-тый год, но он по-прежнему Митя. Так его называли родители с малых лет из-за милого характера и прилежного поведения. В детстве, как пишут биографы, будущий певец собирал игрушечные автомобили и военную технику, родители часто баловали ребенка новыми игрушками. Маленький Митя очень любил животных: у него жили морская свинка, ежи, ужи, рыбки и прочие домашние питомцы. Когда после школы Фомин заявил, что собирается стать ветеринаром никто не удивился. Профессия ветеринара в те времени была не столь популярна, и родители юной звезды посоветовали ему стать врачом. Фомин легко поступил в местный Новосибирский медицинский институт на педиатрический факультет. Параллельно с обучением на стационаре он посещал театральный вуз, как вольный слушатель.

    В 1994 году, будучи на третьем курсе университета, Митя Фомин взял академический отпуск и по приглашению своих друзей уехал в Англию. Из Англии будущий певец российской эстрады отправился в Америку, где был вынужден подрабатывать на любых работах. Митя изучал английский язык, увлекся американским музыкальным театром и начал писать свои первые песни.

    Через год путешествий Фомин вернулся в родную страну и продолжил обучение в институте, хотя уже тогда окончательно убедился, что хочет связать свою судьбу с театром. Незадолго до выпускных экзаменов в медицинском вузе Митя Фомин отправился в столицу России, где успешно прошел вступительные конкурсы в четыре театральных институтах.
    Митя Фомин вновь отправился покорять Москву и успешно поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова на актерский курс. В Москве Митя Фомин встретился со своими земляками Эриком Чантурия и Павлом Есениным, совместными усилиями создали группу "Hi-Fi". За десять лет коллектив во главе с фронтменом Митей Фоминым издал три альбома. Сам артист снялся в двенадцати клипах группы "Hi-Fi" и беспрерывно гастролировал по городам России. Часто бывал в Украине. Последние 10 лет занимается сольной карьерой. Поет, участвует в различных телевизионных проектах и звезд с неба отнюдь не хватает.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певец Митя Фомин

    Наказание за "Евровидение"

    Если бы не дотошный вопрос Кати Осадчей, никто бы и не догадался, что в отечественном законодательном поле появился злостный нарушитель законности. До такой степени злостный, что подвиг всю политическую элиту страны писать новые законы и ужесточать правила пересечения границы. Чтобы мышь не проскочила!

    Крымская художница посвятила песочную анимацию победителю Евровидения
    Канал Sand Artist Kseniya Simonova на
    Художница из Крыма создала песочную анимацию о победителе Евровидения

    Странно все это выглядит на фоне заявлений о приверженности к принципам европейских ценностей. Все чаще носители этих ценностей от поступков украинских властей в недоумении. Взять хотя бы скандал с недопуском в Киев на песенный конкурс "Евровидение" представительницы Российской Федерации Юлии Самойловой. Европейцы вяло отреагировали на запрет, но нашли способ, как продемонстрировать свою волю. Накануне о намерении Европейского вещательного союза оштрафовать Украину заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Какова будет сумма этого штрафа пока неясно, но известно, что залог в размере 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса, арестован в Швейцарии.

    Деньги, может быть, и не критические для экономики страны, смиренный налогоплательщик раскошелится, но ущерб для авторитета страны весомый. Украине дали понять, что в Европе надо жить по европейским законам. Даже если они в чем-то ущемляют болезненное самолюбие властей.

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