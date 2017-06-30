Скупой платит дважды. Украине светит расплата за Евровидение

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неприятные новости

Утро четверга началось для Украины с неприятных новостей. Киеву грозит крупный штраф из-за задержек при организации Евровидения и недопуска России для участия в конкурсе, сообщило агентство Рейтер.

Европейский вещательный союз (EBU) отмечает, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. "В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении.

В свою очередь председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что утром получил письмо с сообщением о том, что на Украину будут наложены санкции в связи с недопуском российской певицы Юлии Самойловой.

По словам Аласании, рассматривался также вариант отстранить Украину от участия в будущих конкурсах, однако решили, что это – слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным.

"Сумма штрафа может составить до 200 тис. евро, которые будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания", — цитирует Аласания "112 Украина".

По его словам, на обжалование решения есть 20 суток и процесс уже начался.

По словам председателя НОТУ, "Европейский вещательный союз" не хочет терять Россию. "Поэтому, насколько известно, решили все обнулить: а именно, Россию также оштрафуют за то, что они, вопреки взятым обязательствам, предложили к участию в конкурсе певицу, которая нарушила закон Украины. И все – после этого предложат начать с чистого листа", — сказал Аласания.

Он также подчеркнул, что если принять во внимание недофинансирование Общественного вещателя Кабмином на 300 млн грн, также 15 млн евро, которые заморожены в Швейцарском банке, как долг за "Евроньюс" (процесс длится с 2010 года), кроме того, иск, который готовит Россия в связи с недопуском Самойловой, — наложенные денежные санкции могут стать неподъемной ношей.

Ранее в Швейцарии арестовали 15 млн евро гарантий Киева на Евровидение. Основания наложения ареста и инициатор процедуры не указываются.

С чего все начиналось

Следует отметить, что ранее в Германии предупреждали, что, если Юлию Самойлову не пустят в Украину, это обернется для Киева неслыханным скандалом. Об этом, в частности, писал обозреватель Deutsche Welle Андреас Бреннер.

По его мнению, такой шаг киевских властей может сильно повредить и без того не безупречной репутации Украины в Европе. При этом журналист высказывал уверенность, что Европейский вещательный союз встанет на сторону российской конкурсантки.

В то же время координатор Евровидения в Германии выражал сожаление, что "красочный мир Евровидения, выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России".

Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении должна была певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Европейский вещательный союз (ЕВU) предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. Однако российский "Первый канал" отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения". Также на телеканале заявили, что отказ украинской стороны считается абсолютно необоснованным, и "причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей".

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В апреле Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс Евровидение в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

По словам гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, это оговорено с Европейским вещательным союзом. "Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — говорил Эрнст.

Тем временем, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заверял, что даже если возникнет вопрос санкций против Киева, то власти "дополнительно разъяснят" Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд участнице от РФ.

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"Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких. Для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования", – говорил Кириленко.

По материалам из открытых источников интернет