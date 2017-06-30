Визы с РФ и запрет соцсетей. А что делать, если украинцы против

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отчаянные попытки украинской власти насильно заставить народ отказаться от добрососедских отношений с Российской Федерацией, похоже, обречены на провал. Сколько бы политики не пытались "запретить", "ограничить" и "свести к минимуму" все, что связанно с РФ, простые украинцы выступают против навязывания чуждых ценностей.

Только для "ястребов"

За последнее время не проходит и недели, чтобы в информационном пространстве не появились новости о том, что Верховная Рада вот-вот введет визовый режим между Украиной и Россией. И хоть этот вопрос лежит в компетенции не парламента, а Министерства иностранных дел, представители "партии войны" при любой возможности педалируют тему отмены безвиза с соседями. Несмотря на то, что противоречивые идеи, в основном, исходят из уст видных "ястребов" Александра Турчинова и Андрея Парубия, молчание в рядах представителей Администрации президента говорит о том, что и там не против усложнить жизнь украинцам.

Последние же, судя по свежим социологическим данным, явно не разделяют энтузиазма власти.

Как свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, более половины украинцев не поддерживают введение визового режима с РФ. Из числа всех опрошенных 51,4% респондентов не поддерживают отмену безвиза с соседями, а 32,9% — выступают за его введение. Не удивительно, что наибольшей поддержкой инициативы "ястребов" пользуются среди жителей западной Украины, где 60% обеими руками "за", а 28% — не готовы к таким изменениям. На Юге страны такие планы власти, наоборот, вызывают крайнее недоумение — 14% поддерживают визовый режим с РФ, а 62% — нет.

Впрочем, данные опроса не должны удивлять — согласно исследованию, у более половины все опрошенных украинцев в России проживают родственники, друзья или близкие знакомые.

Соцсети под вопросом

Должны насторожить власть и другие данные исследования "Демократических инициатив", которые коснулись, главным образом, недавнего блокирования популярных российских онлайн-ресурсов — ВКонтакте, Одноклассники, Yandex, Mail.ru. Согласно опросу социологов, 35,1% респондентов категорически против блокирования интернет-сайтов из РФ, 18,3% преимущественно не поддерживают, а выступают "за" всего 11% опрошенных. На вопрос "Пользовались ли Вы последнее время непосредственно перед указом о блокировании этими сайтами?", 40,8% респондентов указали, что пользовались "Одноклассниками", 40,6% — "ВКонтакте", 27,8% "юзали" Yandex и 21,5% — сервис mail.ru.

По заветам Мандельштама

Подобная картина не удивляет политических экспертов. Так, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что власть совершенно не чувствует настроений общества.

Читайте также: Рудяков: визы для россиян не введут, но въезд в Украину затруднят

"Похожие данные на прошлой неделе получило и агентство "Рейтинг". Это говорит только об одном — государство попросту не держит руку на пульсе. В Украине фактически воплощается принцип, который в свое время сформулировал Осип Мандельштам — "Мы живем под собою не чуя страны". Тем не менее, даже в этом вопросе в рядах власти нет единства. Пока что за введение визового режима с РФ выступают только в "Народном фронте" и лично глава СНБО Александр Турчинов. В свою очередь, в "Блоке Петра Порошенко" говорят о сомнительной целесообразности введения виз", — отметил Бондаренко.