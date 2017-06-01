наверх
01.06.201716:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украинская певица удивила эпатажным снимком без белья

    (обновлено: )124962
    В ходе американского турне певица Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram фото из туалета в Майами, на котором исполнительница "забыла" надеть трусики.
    Певица Настя Каменских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя"  Настя Каменских удивила поклонников пикантным снимком.

    Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото из туалета в Майами.

    На фото Каменских сидит на стуле без нижнего белья. Певица сфотографировалась в новом образе — гофрированные афролоконы, макияж smokey-eyes, черный топ, колготы и ботфорты на шнуровке. 

    Настя Каменских, instagram
    Певица Настя Каменских в туалете аэропорта Майями

    Подписчики певицы разделились во мнениях — одни назвали Настю украинской Бейонсе, другие раскритиковали за фото в туалете.

    Ранее сообщалось, что активисты пикетировали дворец культуры "Дружба народов" в Черкассах перед концертом "Потапа и Настя". Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Золотые киты = дешевые понты", "Для убийц своего народа — поют только предатели" и "Долой московских подстилок". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил