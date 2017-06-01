Украинская певица удивила эпатажным снимком без белья

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских удивила поклонников пикантным снимком.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото из туалета в Майами.

На фото Каменских сидит на стуле без нижнего белья. Певица сфотографировалась в новом образе — гофрированные афролоконы, макияж smokey-eyes, черный топ, колготы и ботфорты на шнуровке.

Настя Каменских, instagram Певица Настя Каменских в туалете аэропорта Майями

Подписчики певицы разделились во мнениях — одни назвали Настю украинской Бейонсе, другие раскритиковали за фото в туалете.

Ранее сообщалось, что активисты пикетировали дворец культуры "Дружба народов" в Черкассах перед концертом "Потапа и Настя". Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Золотые киты = дешевые понты", "Для убийц своего народа — поют только предатели" и "Долой московских подстилок".