Госпогранслужба с начала года не впустила в Украину 70 артистов

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба с начала текущего года запретила въезд в Украину 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил АР Крым, сообщил спикер ведомства Олег Слободян.

При этом он подчеркнул, что "черный список" будет расширяться.

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"Мы надеемся, что у нас информации о тех или иных артистах будет появляться больше. Я напоминаю, что у нас на сайте есть стоп-лист, куда мы просим сообщать о тех, кто посещал Крым. И я думаю, что качество фильтрации этой категории иностранцев будет расти", – сказал Слободян в комментарии "Крым.Реалии".

При этом представитель погранслужбы отметил, что на данный момент в рамках ведомства нет необходимости в создании отдельного подразделения или должности для отслеживания гастролеров из России, "механизм отработан".

Ранее СБУ опровергла распространенную в СМИ информацию о запрете въезда в Украину российскому актеру Владимиру Машкову.

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Напомним, Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, "создают угрозу национальной безопасности" страны. Минкульт также сообщал, что по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.