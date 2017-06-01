СБУ передала Минкульту обновленные "черные списки" российских артистов

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину ряду российских артистов с последующим их внесением в "черный список" Министерства культуры, сообщает общественная организация "Видсич".

"Мы добились от СБУ запрета на въезд таким "звездным" артистам-рашистам как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник", — говорится в сообщении на странице в Facebook (см. ниже).

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В спецслужбе сообщили, что проинформировали Министерство культуры для обновления списка лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности".

Ранее сообщалось, что российскому трио "Иванушки International" запретили въезд в Украину на три года за посещение Крыма.

@vidsich Ответ СБУ о запрете на въезд в Украину российским артистам

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.