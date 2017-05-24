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    Елене Яковлевой запретили въезд в Украину на 3 года - СМИ

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    В погранслужбе сообщили, что "во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка (Яковлева) посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением Кабмина пункты пропуска".
    Актриса Елена Яковлева в роли следователя Каменской
    Фото ruskino.ru

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Актрисе Елене Яковлевой запрещен въезд в Украину на три года, сообщает Depo.Харьков.

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    По данным издания, Яковлеву не пропустили из-за поездок в Крым без разрешения Киева. Отмечается, что Яковлева прибыла в Харьков в среду на поезде "Москва-Харьков".

    "Во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением кабмина пункты пропуска", — пояснили местному изданию в пограничной службе.

    Как уточняет издание, на данный момент Яковлевой "отказано в пропуске через государственную границу Украины и запрещен въезд в Украину на три года".

    Ранее сообщалось, что Яковлеву не пустили в Украину.

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