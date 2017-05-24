Елене Яковлевой запретили въезд в Украину на 3 года - СМИ

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Актрисе Елене Яковлевой запрещен въезд в Украину на три года, сообщает Depo.Харьков.

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По данным издания, Яковлеву не пропустили из-за поездок в Крым без разрешения Киева. Отмечается, что Яковлева прибыла в Харьков в среду на поезде "Москва-Харьков".

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением кабмина пункты пропуска", — пояснили местному изданию в пограничной службе.

Как уточняет издание, на данный момент Яковлевой "отказано в пропуске через государственную границу Украины и запрещен въезд в Украину на три года".

Ранее сообщалось, что Яковлеву не пустили в Украину.