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    Общество

    За майские праздники пограничники не пустили в Украину 220 россиян

    (обновлено: )10511
    Как сообщает Госпогранслужба, пограничниками за майские праздники задержаны почти 1 тысяча человек за незаконное пересечение государственной границы, из которых 27 – нелегальные мигранты.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В период майских праздников пограничники Украины задержали почти 1 тысячу человек за незаконное пересечение государственной границы и отказала во въезде в страну почти 220 гражданам России, сообщает Госпогранслужба.

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    "В этот период (с 28 апреля по 9 мая) сотрудниками Госпогранслужбы задержаны почти 1 тысяча человек за незаконное пересечение государственной границы, из которых 27 – нелегальные мигранты, были обнаружены во время незаконного перемещения через границу 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях прекращено перемещение наркотических и психотропных веществ", — говорится в сообщении ведомства.

    В целом в период с 28 апреля по 9 мая пограничники оформили пересечение границы около 2,7 миллиона человек и почти 600 тысяч транспортных средств.

    "Отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации", — сообщает также ведомство.

    Пограничники отмечают, что во время майских праздников оформили пересечение границы 982 члена команд международного песенного конкурса Евровидение-2017 и 87 участников чемпионата мира по мотокроссу.

    Напомним, в конце апреля Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну прилетевшего из Белоруссии россиянина: он не смог подтвердить цель своего визита, зато "выразил свою приверженность" ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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