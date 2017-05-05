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    Погранслужба России отреагировала на обвинения Украины в захвате катера

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (114)

    14420
    Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике Крым, инцидент произошел 23 апреля и был связан с намерением украинского катера войти в территориальные воды РФ.
    Патрульный катер пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украинский спасательный катер, вход которого в территориальные воды РФ у берегов Крыма в апреле пресекли российские пограничники, вел фото и видеосъемку российских технических судов, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

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    Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

    Инцидент, как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике Крым, произошел 23 апреля и был связан с намерением украинского катера войти в территориальные воды РФ. Российский сторожевой катер предупредил украинскую сторону о нарушении и тем самым пресек его дальнейшие противоправные действия.

    "На пульт дежурного службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по республике Крым поступила информация о том, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъемку российских судов", — сообщили в пресс-службе.

    Сторожевой катер российских пограничников выдвинулся в указанный район, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов "Амур" и "Печора", осуществляющих законную экономическую деятельность в территориальных водах России, отметили в погрануправлении.

    Выйдя в радиоэфир, командир сторожевого катера уведомил капитана украинского катера, что дальнейшее движение указанным курсом и скоростью приведет к нарушению государственной границы РФ. В ответ капитан катера сообщил, что не нарушал государственную границу России, находится в территориальных водах Украины и уже уходит курсом на порт Скадовск, сообщили в пресс-службе погрануравления.

    "Меры принудительной остановки, применения оружия пограничным сторожевым катером не осуществлялось. Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении", — отметили в ведомстве.

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