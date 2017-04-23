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    Культура

    Пограничники не пустили в Украину певицу Лолиту

    (обновлено: )20012
    Певица сообщила в соцсети, что находится в Конотопе: "Меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину".
    Певица Лолита
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Пограничники Украины не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую.

    Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

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    "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", — говорит она.

    По ее словам, ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.

    Ранее российская артистка Елена Воробей заявила, что ей отказали во въезде в Киев, где у нее был запланирован спектакль. Она также разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль, но не смогли увидеть его. По ее словам, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

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