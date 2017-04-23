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    Пограничники задержали украинца при попытке провезти боеприпасы в Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (107)

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    Согласно сообщения Госпогранслужбы, во время осмотра автомобиля под управлением гражданина Украины, служебная собака обнаружила в бардачке транспортного средства 18 патронов для травматического оружия калибра 9 мм.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинец пытался провезти в Крым боеприпасы через КПП "Чонгар", сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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    Согласно сообщения, во время осмотра автомобиля под управлением гражданина Украины, служебная собака обнаружила в бардачке транспортного средства 18 патронов для травматического оружия калибра 9 мм.

    Все обнаруженные боеприпасы пограничники передали представителям Нацполиции.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.   

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