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    Общество

    Погранслужба не пропустила гражданина РФ, заявившего о поддержке ЛДНР

    (обновлено: )23207
    В Погранслужбе сообщили, что гражданин России был задержан в аэропорту "Киев", он прилетел из Белоруссии и ходе общения признался, что поддерживает ЛДНР.
    Аэропорт Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не пустила в страну прилетевшего из Белоруссии россиянина: он не смог подтвердить цель своего визита, зато "выразил свою приверженность" ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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    По данным ведомства, пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина РФ, который прилетел из Белоруссии. Во время мероприятий пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины.

    В ходе оглашения принятого решения о недопуске в Украину гражданин РФ "начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях", сообщили в погранслужбе.

    "Сейчас гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года, он отправлен обратным рейсом", — говорится в сообщении.

    Ранее Государственная пограничная служба Украины создала ресурс для размещения сообщений о посещении гражданами Крыма в нарушение установленного порядка.

     

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