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    Общество

    Погранслужба просит граждан сообщать о лицах, посещавших Крым

    (обновлено: )24705
    По данным пограничного ведомства, полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления погранконтроля и принятия правового решения.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины создала ресурс для размещения сообщений о посещении гражданами Крыма в нарушение установленного порядка, сообщила во вторник пресс-служба пограничного ведомства.

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    "На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "Стоп-лист", который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали на временно оккупированную территорию АР Крым", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

    В ГПСУ напомнили, что на основании ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ТОТУ) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда на территорию Крыма и выезда с нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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