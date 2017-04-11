Погранслужба просит граждан сообщать о лицах, посещавших Крым

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины создала ресурс для размещения сообщений о посещении гражданами Крыма в нарушение установленного порядка, сообщила во вторник пресс-служба пограничного ведомства.

"На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "Стоп-лист", который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали на временно оккупированную территорию АР Крым", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

В ГПСУ напомнили, что на основании ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ТОТУ) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда на территорию Крыма и выезда с нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.