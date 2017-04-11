В Крыму начался снос незаконных построек - Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму начался снос незаконных построек, первым стал Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма заявлял, что масштабы незаконной застройки, прежде всего, в 100-метровой прибрежной зоне Крыма, превышают ожидания. По его словам, освобождение прибрежной зоны от самостроев начнется с Алушты, Николаевки и Коктебеля.

"Сегодня на рынке в Симферополе процесс начался уже, обещаю, начнется в Алуште", — сказал Аксенов.

Демонтаж незаконных объектов начался во вторник утром на Центральном рынке крымской столицы.

При этом Аксенов подчеркнул, что сносу незаконных построек в прибрежной зоне предшествует подготовка проектной документации. Сам демонтаж планируется начать уже в сентябре.

"Мы просто не можем войти с развалом этих объектов в курортный сезон, чтобы не получилось так, что это все будет развалено и в июне месяце мы будем заниматься уборкой мусора. Мы планируем все процедуры провести сейчас, объекты все будут обесточены, отключены от воды, запрещена на них торговля. Процедуры по ним пройдут в ближайшие месяц-полтора", — сказал Аксенов.

По его словам, в этом году на снос самостроев из бюджета республики выделен 1 миллиард рублей.

"Я, как и обещал, в этом году будет снесено. Сейчас дошли до города Симферополя. В первую очередь начали объекты центрального рынка. Идем с небольшим опозданием, но программа этого года по сносу будет выполнена", — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что власти Украины создали максимально трудные условия для украинцев при пересечении крымского участка границы РФ.