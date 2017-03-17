наверх
17.03.201720:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Аксенов сообщил о трудностях на границе с Украиной

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (80)

    31770
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на сегодня властями Украины создаются максимально трудные условия для прохождения границы со стороны Украины.
    Сергей Аксенов
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Власти создали максимально трудные условия для украинцев при пересечении крымского участка границы РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Конфискация суда Sky Moon и его груза. Видео Госпогранслужбы
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook
    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    "На сегодня создаются максимально трудные условия для прохождения границы со стороны Украины, когда граждане Украины едут в республику Крым, с тем чтобы они не увидели разницу", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

    По его словам, украинцы, приезжая в Крым, видят сформированную структуру всех органов власти, а также гарантии для крымчан безопасности и социальной защиты.

    Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Петр Порошенко. Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ