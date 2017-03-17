Аксенов сообщил о трудностях на границе с Украиной

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Власти создали максимально трудные условия для украинцев при пересечении крымского участка границы РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На сегодня создаются максимально трудные условия для прохождения границы со стороны Украины, когда граждане Украины едут в республику Крым, с тем чтобы они не увидели разницу", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, украинцы, приезжая в Крым, видят сформированную структуру всех органов власти, а также гарантии для крымчан безопасности и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал украинские власти прекратить "глупые разговоры, что Крым когда-то будет украинским" и "не дурить" население своей страны.