Глава Крыма Аксенов выступил за монархию и "более жесткие меры" в России

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. России необходима новая форма правления — монархия, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Россия по форме правления является республикой.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский".

При этом глава Крыма считает, что от демократии в виде вседозволенности нет пользы.

"Я считают, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных приделов", — подчеркнул Аксенов.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.