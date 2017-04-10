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    Экватор пройден. В РФ рассказали, как идет строительство моста в Крым

    (обновлено: )10610
    Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что по Керченскому транспортному переходу уже пройден экватор, забито более половины свай, работы идут в графике, даже с некоторым опережением.
    Стройка моста через Керченский пролив
    kerch.com.ru

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Строительство моста через Керченский пролив идет с опережением графика, работы уже выполнены больше чем на половину, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив

    "Это действительно стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением", — доложил Соколов.

    По его словам, в центре внимание находится также строительство и реконструкция почти 240 километров трассы "Таврида" в Крыму, летом там должны быть развернуты работы на всем протяжении дороги.

    В свою очередь Путин отметил, что работы в Крыму можно вести круглый год и оба проекта нужно сдать вовремя. "Как мы говорили, нужно, чтобы и дорога, и мост синхронно вступили", — подчеркнул президент.

    "Будет сделано все возможное, по крайней мере в тех параметрах, которые согласованы (а мы этот проект обсуждаем на правительственной комиссии по развитию транспортной инфраструктуры Крыма), эти работы будут синхронизированы", — заверил Соколов.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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