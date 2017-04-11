Эпидемия воровства. Что и почему крадут украинцы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В центре Киева, с Софиевской площади, под носом у городской полиции, неизвестные украли одну из 585 писанок, привезенную на Фестиваль писанок, на которой была изображена такса.

"К сожалению, это не шутка. Это похоже на бред с налетом идиотизма, но это не шутка. Украли мое творение с фестиваля. Даже официального открытия не увидело. Просто я, как создатель, очень переживаю. Если буду знать, что все с ним хорошо и вам там не тесно (кстати, вы его как вообще в машину запихнули-то? оно же даже не во все дверные проемы пролазит в квартире, да и в лифт обычный никак не пролезете… а через забор высокий?? Вы хоть там коленки не подрали???). Так вот, если не тесно и мирно вам там, то я немного успокоюсь", — пожаловалась автор работы, художник Вероника Михайлуца.

Всему приделывают ноги

Зачем ворам понадобилась огромная писанка и как им удалось ее выкрасть, загадка. Ведь в нескольких сотнях метров от Софиевской площади — управление полиции Киева, на самой площади круглосуточно находится охранник. Можно предположить, что воры стащили громадное яйцо в тот момент, когда охранник отвлекся, смогли перемахнуть через забор, взять ближайшую писанку, погрузить в автомобиль и уехать.

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Куратор проекта Folk Ukraine и организатор фестиваль Игорь Добруцкий говорит, что написал заявление в полицию.

Правда, уже вечером стало известно, что писанка нашлась: как уточнила девушка, ее работу нашли в траве недалеко от места, где проходит выставка писанок.

Не перестаешь удивляться тому, что только не тащат ушлые ворюги. В Верховинском районе Ивано-Франковской области местное население спилило две опоры линии электропередач для того, чтобы сдать на металлолом. Но двумя опорами дело не ограничилось.

На Калущине 19 марта упала высоковольтная электроопора, принадлежащая Ивано-Франковский магистральной сети "Укрэнерго". Опора является частью стратегически важной высоковольтной электролинии "Янтарь-Мукачево", которая передает электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Европу.

А из крупнейшей библиотеки Украины — имени В.И. Вернадского — в мае прошлого года исчез старопечатный "Апостол" Ивана Федорова 1574 года. Директор библиотеки Владимир Попик признался в пропаже книги только спустя почти неделю.

Подростки-воришки

И, это только то, о чем стало известно. На самом деле, сегодня пропадают не только книги и музейные экспонаты, неподъемные писанки с выставок под открытым небом: ежедневно магазины подсчитывают убытки.

В Виннице подростки с началом холодов атаковали местные торговые центры, куда стекались после учебы. Но приходили они туда не за покупками и даже не с целью погреться. Среди винницких школьников гуляет игра — кто больше украдет в магазинах.

"Они стаями заходят в магазин и разбредаются по залу. За всеми уследить продавцам невозможно, а этим только это и надо было. Они с прилавков, со стендов стягивают игрушки, детские вещи, в общем, что понравилось и выносят из магазина. Потом собираются и выясняют, кто больше украл и на какую сумму., кто победил. При этом детки неплохо научились снимать клипсы с товаров и проносить через рамки не размагниченные товары. Только после вмешательства полиции в нашем торговом центре этих малолетних воришек разогнали. Несколько наворовали на статью. Сейчас они не появляются в торговом центре, но собираются рядом", — рассказывает продавец одного из торговых центров Винницы Наталья.

В Киеве подростки тоже не уступают провинциалам — они после школы не проходят мимо супермаркетов, где воруют булочки, соки, шипучие напитки и канцтовары. При этом так мастерски крадут, что любой вор позавидует.

Воровали, воруют и будут воровать

Кражи вошли в нашу жизнь, как нечто обыденное. У населения уже нет тормозов.

"В магазине за руку поймали студентку, которая из сумки женщины вытащила кошелек. Та в слезы, дескать, бес попутал, в жизни ничего чужого не брала, а тут увидела расстегнутую сумку, влезла. Или же поймали одного типа, который украл железные решетки на водостоке. Как объяснил, надо было выпить, а денег не было, а тут видит, решетки "ничейные", железные. А на одном из частных предприятий сами сотрудники вычислили несуна: он из офиса выносил все, что удавалось, начиная от бумаги и карандашей и заканчивая микроволновкой. И объяснил это тем, что, дескать, фирма перед ним в долгу и себе все новое купит", — рассказывает сотрудник столичной полиции Андрей Кондрашов.

Заявлений о кражах в сутки поступает до ста штук. Но далеко не все бегут заявлять на воров и несунов, иначе полиция бы только кражами и занималась. Но и тех, что есть — перебор. Но, как отмечают полицейские, воруют не от хорошей жизни. И часто — те, кто раньше бы и подумать не мог, что возьмет чужое.