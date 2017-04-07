"Дети Авакова". Подростковая преступность расцвела и сбивается в банды

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Все возвращается на круги своя. Как и 15-20 лет назад, на улицах украинских городов и поселков появились подростковые, молодежные группировки, которые не только крушат все, что видят, но и идут на серьезные преступления. Остановить их сегодня не кому.

Дети распоясались

Они сбиваются в стаи. Стаи с желанием крушить, топтать, бить, ломать все на своем пути и даже убивать. Они словно передают привет из далеких 80-х, 90-х годов. Выросло новое поколение молодых отморозков.

Сегодня встретиться с группами несовершеннолетних где-то на улице для любого из прохожих может закончиться очень плохо.

В Измаиле трое двоюродных братьев 19-ти, 17-ти и 13-ти лет, а также их малолетняя знакомая напали на прохожего. Мужчину избили и отобрали у него ноутбук, мобильный телефон и деньги. Как объяснил молодняк, они напали на прохожего потому, что у младшего не было своего ноутбука, купить его родители не могли — не за что, и они решили его отобрать. Но даже не подумали, что попадутся. А теперь квартету придется отвечать за грабеж.

В Дарницком районе Киева два 13-летних подростка напали в храме на послушницу. Избили 62-летнюю женщину и, пригрозив ножом, забрали ящик для пожертвований с деньгами. Зачем? Хотели купить себе новые гаджеты, а оставшееся проесть и пропить.

В Херсоне около полуночи подростки – 2 парня (1998 и 2002 года рождения) и девушка (2003 года рождения) напали на прохожего. Избили и вывернули карманы. Они хотели выпить пива, а денег нет. Что они делали на улице так поздно, родителей не волновало.

А в Днепре произошел жуткий случай. Нетрезвые подростки 16 и 19 лет, среди которых была 13-летняя школьница, до смерти забили одного бездомного и серьезно травмировали другого. При этом несчастные бомжи им вообще не мешали, спали на теплотрассе рядом с домом, в подъезде которого они выпили на троих бутылку коньяка. Подростки так и не могли назвать причину внезапно возникшей агрессии, что-то мямлили про видеоигры, где главные герои часто кого-то избивают или убивают. Просто на их пути встретились бездомные. 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, пока его не заметили люди, и не вызвали медиков.

Во Львове группа местных подростков решила обложить данью своих сверстников — учащихся одного из профтехучилищ за то, что они, приезжие, и живут на их территории. Когда подростки отказали платить, завязалась драка — стенка на стенку.

Группировки малолеток уже есть по всей стране, в каждом районе города, где они устанавливают свои правила. И если их кто-то не соблюдает, это приводит к большой беде.

… было время Скриншот Убийственная неспровоцированная агрессия в подростковой среде

Подобный всплеск юношеской преступности давно не наблюдался в Украине. Да чего греха таить, в благополучные 2011-2012 годы в МВД даже думали над тем, чтобы ликвидировать криминальную милицию по делам несовершеннолетних и переложить все проблемы детей с детьми на ювенальную юстицию. Но до этого так и не дошло. Зато новый гражданский министр МВД разогнал КМДН, решив, что украинские подростки серьезных преступлений не совершают и не должны совершать. И, чего греха таить, уровень подростковой преступности до 2014 года действительно был незначителен. Но сегодня, увы, детишки словно решили наверстать упущенное, а некоторые пойти по стопам родителей, которые явно дома вспоминали, что они сами творили молодыми в конце прошлого столетия.

Именно в 80-тых зарождались первые криминальные группировки из подростков, которые в подвалах организовывали "качалки" — миниспортзалы. Как делили территории городов по районам и, не дай Бог, кому-то из соседнего района случайно зайти на чужую территорию. Дело могло кончиться госпитализаций. Как, чтобы размять мышцы, устраивали "махачи" между группировками заранее обговаривая место и условия — приходить без ножей, кастетов, нунчак, другого в обиходе не было. Хотя не обходилось без серьезных травм, так как не все соблюдали правила. Но, после подобных мероприятий, как водится, прекращающихся по первому звуку милицейской сирены, на следующий день во все школы, ПТУ и техникумы приходили строгие милиционеры. Все, кто со свежими синяками и ссадинами, брались на "карандаш". Все заканчивалось воспитательной работой, фильмами про детскую колонию, долгими беседами и "отмечанием" в милиции. Кому как везет.

Это позже часть из этих ребят, особенно тех, кто в юности занялся профессиональным спортом, стали незаменимыми в бандитской среде. Но все свое мастерство они оттачивали в юности. После распада СССР, когда каждый начал выживать, как мог, когда появились богатые, возникла пропасть с бедными людьми, они уже начали зарабатывать на джинсы, на "Сникерсы", жвачки и видео, чем? Грабежами, рэкетом, разбоями. Но если старшие занимались серьезными криминальными делами, то молодняк, глядя на них, не отставал. Стаи голодных и беспощадных грабили и избивали поздних прохожих, занимались воровством и вымогательством у своих сверстников, торговлей наркотиками. Они насиловали и убивали. Смена росла и пополняла время от времени редеющий состав группировок.

Пора заниматься детьми

С большим трудом, в начале 2000-х детей удалось убрать с улиц. Они засели дома, за компьютерными играми и уже проживали виртуальную жизнь бандитов, гангстеров и боевиков. Финансовое состояние семей стабилизировалось. Подростки практически не знали ни в чем отказа. Но сегодня Украина, словно снова вернулась в конец прошлого столетия. Родителям не до отпрысков, которые представлены сами себе. "Старики" думают, где раздобыть деньги. А детям, уже надоело пялиться в компьютер с его виртуальным миром, и они ищут новых острых ощущений на улице. Вот только новые ощущения получаются с криминальным душком.

Именно сейчас, когда подрастающее поколение снова взялось за старое, остановить их проблематично. Служба по работе с малолетними нарушителями фактически развалена. Численность инспекторов полиции, занимающихся этой проблемой, не позволяет исполнять все предусмотренные законом обязанности. На 32 учебных заведения в районе один сотрудник, который физически не может ничего сделать.

"Самый оптимальный вариант — это инспекция по делам несовершеннолетних. Когда у инспектора перебывали на учете не только те, кто совершил преступление, а так же те, кто не посещает школу, правонарушители и так далее. Инспекторы вели учет и работали с неблагополучными семьями, при райсоветах работали комиссии по делам несовершеннолетних, работа была эффективной. По крайне мере, такого бардака не было. За детей спрашивали у всех. Сегодня же все пущено на самотек и удивляться тому, что подростки выходят на большую дорогу в прямом смысле слова, не приходиться. Профилактикой преступлений уже давно никто не занимается, дать бы раскрытие. А наши дети творят, что хотят при попустительстве школы и родителей", - подчеркивает сотрудник полиции Олег Мотрич.

И если проблемами подростков не заниматься серьезно сегодня, завтра мы вырастим новое поколение бандитов.