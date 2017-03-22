Из Кропивницкого о правосудии: гала-конкурс криминальных отмазок

РИА Новости Украина

Сообщения о "нелогичных" юридических событиях давно перестали вызывать удивление у широких масс общественности. Но за последнее время количество судебных и прокурорских решений, которыми даже люди, не имеющие юридического образования, были (мягко говоря!) удивлены, просто зашкаливает. Мы выбрали всего несколько таких событий, пишет Алексей Гора.

Дело добровольное

Итак, дело первое. В июне 2016-го детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему с участием руководства Госсанэпидемслужбы, целью которой было завладение бюджетными денежными средствами под видом выделения премий ко Дню медицинского работника Украины. 1 июля исполняющему обязанности главы ГСЭС Святославу Протасу (бывшему руководителю Кировоградской областной санэпидемстанции) и начальнику одного из департаментов сообщено о подозрении. По мнению детективов, Протас предлагал выдать своим подчиненным двойную премию, половину которой необходимо было вернуть наличными "на благое дело".

Далее подозрение о совершении неправомерных действий рассмотрено Генпрокуратурой. В первый день весны 2017-го ею было вынесено постановление о… закрытии уголовного преследования. Основанием для этого послужили слова подчиненных Святослава Протаса, что никаких требований, дескать, он не выдвигал, предложение "поделиться" выписанной им премией было делом сугубо добровольным. Видео, снятое в кабинете, где четко звучат слова всех участников, для прокуратуры, видимо, не являются доказательствами. И даже если воспаленный ум прокурорских работников согласится с такой отмазкой, то промолчать о нецелевом использовании бюджетных средств трудно.

Но и этого мало! Чтобы уж до конца убедить всех в невиновности подозреваемого, одной из главных причин отказа в возбуждении дела Генеральная прокуратура объявила пробелы в нашем законодательстве. Дело в том, что оперативно-разыскная деятельность нашей полиции началась не с момента ее основания, а через полгода! То есть причина для задержания Святослава Протаса, а именно сам факт неправомочных действий, состоялась на 9 дней раньше, чем полиция получила на это право. Нет, ну наше самое антикоррупционное бюро, конечно, уже опротестовало решение прокуратуры, теперь слово за самым независимым судом!

Все в дом!

Дело второе: жила-была в областном центре одна кредитная организация. Давала она шанс людям внезапно разбогатеть, вложив деньги… во что-то. Точнее – в себя.

Начала "спилка" работать как махонькая пирамидка – у кого-то брала, кому-то возвращала. Ну и про себя не забывала. Прикупили руководители кредитного союза домик невдалеке от областного центра. Прикупили и сразу же продали, и так раз пять, сами себе или друзьям и близким. И вот домик уже вроде бы никакого отношения к вкладам доверчивых граждан не имеет. А когда пришел час расплаты, руководители этого кредитного союза вежливо улыбнулись своим вкладчикам и показали пустые карманы и сейфы.

Не поверили этой вежливости вкладчики! Нашли этот домик, да не простой он оказался. Его стоимость – около миллиона гривен в базарный день. Но он-то уже никакого отношения к ним не имеет. Даже решение суда, говорящее об этом, есть. И в нём черным по белому: "Это не ваш дом, он даже не их".

Но доброе областное управление юстиции смогло не только опровергнуть отмазку, но и наложить арест на данную недвижимость. Теперь есть надежда у доверчивых сограждан на возвращение кровно нажитых непосильным трудом. Отмазка не прошла. Пока…

Все-таки продали

Третье дело связано с дорогостоящей квартирой в центре Кропивницкого. История давняя и имевшая широкую огласку.

Началась она в январе этого года. На тот момент хозяйка квартиры вот уже почти два года в самой квартире практически не проживала в связи с тем, что находится на продолжительном лечении. Эту особенность заметили мошенники и решили ею воспользоваться. Вот только путь они избрали долгий и труднопроверяемый. Для создания видимости законной перепродажи квартиры они "отправили" ее владелицу в США! Именно там она (якобы) дала доверенность на продажу некоему гражданину Цибуле, который проживает в Новоукраинском районе.

Понятное дело, что ни в каких заграницах хозяйка квартиры не бывала и ни о какой доверенности слышать не слышала. Факт сомнительной продажи был вскрыт бдительными соседями и остановлен руководителем ЖЭКа, на территории которого находится дом.

Дело в том, что в этом сомнительном договоре упоминалась справка, выданная ЖЭКом, о том, что в квартире никто не проживает. Однако справка эта в природе не существовала, о чем руководитель ЖЭКа поведала правоохранителям. При этом она же слезно просила этих самых хранителей права обратить особое внимание, взять на контроль или, на худой конец, просто опечатать двери квартиры. Видать, предчувствия были какие-то.

И они не обманули. Не прошло и трех месяцев, как соседи вновь заметили, что в квартире находятся посторонние люди. Приехавшие по вызову полицейские познакомились с… новыми хозяевами квартиры. На этот раз квартира была продана через местное агентство недвижимости. Только сейчас оказалось, что квартира была подарена предыдущим покупателем новому хозяину, который и продавал ее через агентство. Теперь его ищут…

Все было не так!

Очередная отмазка уже набила оскомину всем, кто периодически знакомится с материалами о взятках. В середине января этого года судью Кировоградского районного суда задержали при получении взятки. По крайней мере, именно так отчитались сотрудники СБУ.

По их мнению, в три тысячи долларов "оценил" судья Николай Сарап условный срок за производство наркотиков. При задержании у него было обнаружено 600 гривен и столько же портретов американских президентов. Чуть позже, при обыске автомобиля, были обнаружены еще тысяча иноземных президентов. Но вот именно они и были подброшены неучтивыми правоохранителями. По крайней мере, так заявляет сам судья, о чем и написал жалобу.

Кстати, благодаря Николаю Борисовичу появилась идея быстрого пополнения бюджета: взяточников нужно ловить, но не нужно арестовывать. Все деньги, переданные в виде взятки, обязательно окажутся подкинутыми или ничейными. Их можно (и нужно) возвращать в бюджет. А взяточника – отпускать. И так – два раза в год.

Выгод как минимум две: пополнен бюджет, а государству не надо тратиться на содержание взяточника под стражей! Если процесс наладить, то без особых капиталовложений можно организовать прибыльное государственное предприятие. А там, глядишь, взяточники так к этому привыкнут, что уже и сами начнут приносить деньги, полученные неправедным путем. Главное – приучить!

Кстати, наш персонаж после ареста был отпущен на свободу под залог в размере 112 тысяч гривен. Можно же и эти денежки отправлять в бюджет! Например, как посуточную оплату за пребывание на свежем воздухе.

Пожизненный прокурор

Следующая ситуация имеет еще более запутанные обстоятельства. Начиналась она тривиально – с задержания чиновника во время получения взятки. Необычным было то, что чиновником этим оказалась начальница одного из отделов областной прокуратуры Светлана Клюкина, которая была ранее прокурором Александровки и Кировограда.

Взятка в размере шести с половиной тысяч американских долларов должна была способствовать смягчению приговора, который перед этим сама Клюкина и инициировала. И вот после этого началось: Светлану Николаевну задержали. Суд отпустил под залог 100 тысяч гривен (что с ними делать, мы уже знаем). Сразу же после задержания ее отстранили от должности, потом решением суда восстановили, назначили уже на другую должность, затем САМ (!) генеральный прокурор пообещал ее вновь отстранить за 5-7 дней. Через месяц ее таки отстранили вроде бы окончательно. И вот суды рассматривают это дело уже второй год… И чем все закончится, пока не ясно.

Сама Светлана Клюкина считает свое задержание несправедливым, а факт взятки категорически отвергает. Возникает вопрос: деньги, присутствовавшие в процессе, вернулись в казну? Тогда отмазка засчитана!

Оцените красоту игры

А вот вашему вниманию самая красивая отмазка! В мае 2016 года по подозрению в получении взятки арестован мэр города Гайворон с правом выхода под залог. Суд определил возможность внесения залога в размере 413 000 гривен. Прокуроры тогда утверждали, что глава города требовал 5000 долларов у представителя предприятия за содействие в выделении земельного участка. Его и задержали при получении части взятки.

Фактически год понадобился для того, чтобы принять решение "а была ли взятка". Аж в Киеве Дарницкий суд решил: "не было такого". Аргументами для этого решения послужили утверждения Романа Волуйко о том, что "он не знал, что это". Представитель заинтересованного в участке предприятия, оказывается, сам настойчиво интересовался, в какую сумму глава города оценивает свое содействие. На что мэр категорично ответил (цитируем слова адвокатов): "Ничего не нужно, он любит свой город и хочет, чтобы их компания работала в нем, однако настаивал на этом, сообщая, что ничего просто так не бывает".

Эк, закручено то как! Но суд вынес вердикт: когда мэр Роман Волуйко брал пакет с деньгами в руки, он был уверен, что в нем… документы! Один маленький нюанс: с представителем этой фирмы мэра познакомил его кум. На аукционе земельных участков, который выиграла фирма, был второй участник. Угадаем кто? Правильно! Все тот же кум.

Суд решил, что взятки не было, а была ее провокация. Тем более что собственник этой фирмы (вроде бы пострадавшая сторона) так ни разу в суде и не появился. Кстати, залог вернули…

На бензин

Новая история – о мелочах. Иначе как "мелочь" взятку в 5000 гривен теперь и не назовешь. Именно столько хотел (или не хотел – решать будет суд) получить заведующий сектором Государственной регистрации Александрийской райгосадминистрации Владимир Пузырь. В такую мелкую сумму он оценил процедуру оформления фермерского хозяйства.

Естественно, факт взятки следует отрицать (варианты отмазок описаны выше), а саму сумму… "С худой овцы – хоть шерсти клок" – утверждает народная мудрость.

Принципиально не расставляем места среди номинантов этого конкурса. Если у кого-то есть желание – сделайте это сами. А перечень претендентов на участие в нем можно продолжать до бесконечности. Только вот один вопрос, который хочется задать всем его участникам: "Вы нас действительно за идиотов считаете?".