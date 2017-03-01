наверх
01.03.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Харькова трое мужчин в масках ограбили банк

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (435)

    (обновлено: )18320
    Как отмечается в сообщении полиции, трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами.
    Место происшествия. Архивное фото
    @volynpost

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В центре Харькова на улице Космической трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    Национальная полиция Украины
    Украинское фото
    Из Харькова. Полицейская жестокость становится системным явлением

    Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции города Харькова 28 февраля.

    Трое неизвестных проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику, взломали дверь кассы и вынесли сейф с деньгами в сумме 1,1 тыс долл. и 34 тыс грн.

    По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

    Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, совершивших данное преступление.

    Напомним, бывшего председателя Тернопольского областного совета Анатолия Жукинского убили в собственном гараже в ​​Тернополе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахтеры. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия