В Тернополе ограбили и убили чиновника

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КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Бывшего председателя Тернопольского областного совета Анатолия Жукинского убили в собственном гараже в ​​Тернополе, пишет 0352.ua.

Жестокое убийство произошло ночью, когда чиновник возвращался домой. У въезда в гараж его ожидали двое грабителей, которые успели забежать в помещение, пока закрывались двери.

На голове погибшего полицейские заметили четкий отпечаток от пистолета Макарова. Грабители забрали полторы тысячи гривен и золотые изделия, которые покойный имел при себе.

В октябре прошлого года бывший начальник уголовного розыска одного из районов Одессы Владимир Сочилин был обнаружен убитым в собственной квартире.