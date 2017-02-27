В Тернополе ограбили и убили чиновника

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КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Бывшего председателя Тернопольского областного совета Анатолия Жукинского убили в собственном гараже в Тернополе, пишет 0352.ua.
Жестокое убийство произошло ночью, когда чиновник возвращался домой. У въезда в гараж его ожидали двое грабителей, которые успели забежать в помещение, пока закрывались двери.
На голове погибшего полицейские заметили четкий отпечаток от пистолета Макарова. Грабители забрали полторы тысячи гривен и золотые изделия, которые покойный имел при себе.
В октябре прошлого года бывший начальник уголовного розыска одного из районов Одессы Владимир Сочилин был обнаружен убитым в собственной квартире.