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    В мире

    Житель Анталии убил свою жену из РФ, двоих детей и покончил с собой

    (обновлено: )17001
    Супруга жителя Турции была 37-летней гражданкой России. Женщина ранее преподавала английский язык в начальных классах местного лицея. Причины трагедии устанавливаются.
    60-летний житель Анталии убил свою русскую жену и двоих детей, после чего покончил с собой
    Скриншот

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Шестидесятилетний житель города Аксу (Aksu) провинции Анталия Муаммер Гюн (Muammer Gün) убил свою русскую жену и двоих детей, после чего сообшил об этом в полицию и покончил с собой, сообщает турецкое информационное агентство DHA.

    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа. Видео
    Канал ГУ НП Киева на Youtube
    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

    Сообщается, что Гюн занимался садоводством и накануне вечером отравил своих детей – 13-летнюю дочь Лейлу и 15-летнего сына Виктора сладостями с пецстицидами. После этого он из дробовика застрелил супругу — 37-летнюю гражданку России Анну Гюн, которая сканчалась на месте инцидента от полученного ранения. Женщина ранее преподавала английский язык в начальных классах местного лицея.

    Издание уточняет, что утром во вторник Муаммер Гюн позвонил в полицию и сообщил об убийстве детей и жены, заявив, что намерен покончить с собой. Он уточнил адрес и повесил трубку. Прибывшая на место трагедии полиция обнаружила прикрепленную к входной двери дома записку, в которой были написаны имена и телефоны родителей убитой супруги. Мужчина также сделал приписку: "Если тела отправят в Россию, пусть их доставят по этим адресам. Позвоните по указанным телефонам. Мы не смогли по достоинству оценить этих людей, пусть это сделают в России". В доме полиция обнаружила тела всех четырех членов семьи без признаков жизни.

    Причины трагедии устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама.

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