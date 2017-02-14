Житель Анталии убил свою жену из РФ, двоих детей и покончил с собой

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Шестидесятилетний житель города Аксу (Aksu) провинции Анталия Муаммер Гюн (Muammer Gün) убил свою русскую жену и двоих детей, после чего сообшил об этом в полицию и покончил с собой, сообщает турецкое информационное агентство DHA.

Сообщается, что Гюн занимался садоводством и накануне вечером отравил своих детей – 13-летнюю дочь Лейлу и 15-летнего сына Виктора сладостями с пецстицидами. После этого он из дробовика застрелил супругу — 37-летнюю гражданку России Анну Гюн, которая сканчалась на месте инцидента от полученного ранения. Женщина ранее преподавала английский язык в начальных классах местного лицея.

Издание уточняет, что утром во вторник Муаммер Гюн позвонил в полицию и сообщил об убийстве детей и жены, заявив, что намерен покончить с собой. Он уточнил адрес и повесил трубку. Прибывшая на место трагедии полиция обнаружила прикрепленную к входной двери дома записку, в которой были написаны имена и телефоны родителей убитой супруги. Мужчина также сделал приписку: "Если тела отправят в Россию, пусть их доставят по этим адресам. Позвоните по указанным телефонам. Мы не смогли по достоинству оценить этих людей, пусть это сделают в России". В доме полиция обнаружила тела всех четырех членов семьи без признаков жизни.

Причины трагедии устанавливаются.

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