Опрометчивое самоубийство. Соцсети о случайной ликвидации налоговой полиции

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Иногда реформы в Украине вызывают смех – в стране по ошибке ликвидировали налоговую милицию. Начиная с января 2017 года налоговая милиция, согласно изменениям в налоговом кодексе Украины, находится вне закона.

Первой досадную оплошность заметила народный депутат Татьяна Острикова. По словам нардепа, планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции.

"Но в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм — номер изменить забыли. И получается, что пункт 134 об исключении из налогового кодекса раздела ХVІІІ — 2 "налоговая милиция" вступил в силу", - разъяснила Острикова на своей странице в Facebook.

Однако досадная ошибка нардепов вызвала не только веселые комментарии всоцсетях. Совсем неожиданно министр финансов Александр Данилюк предложил ничего не менять в сложившейся ситуации: "Стоит исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед. Поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ".

В украинском сегменте соцсетей предложение министра финансов встретили весьма благоприятно.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook